「ホワイトソックス−タイガース」（２９日、シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が三回の第２打席で二ゴロを放ち、一塁へ駆け込んだ際に右太もも裏を痛め途中交代した。場面は三回１死一塁。低めの変化球を打って二ゴロとなった中、村上は併殺を阻止するために一塁へ全力疾走。セーフをもぎ取った直後、右太もも裏をおさえながら表情をゆがめた。その後、トレーナーらが一塁ベース付近に集結。村上は悔しさをにじま