うつ病は、通院と服薬を中心に継続的な治療が必要となることが知られています。そのため、治療が長期にわたる中で、毎月どの程度の費用がかかるのかを把握することは重要です。費用の見通しが立たないままでは、通院や服薬の継続に不安を感じる要因にもなります。一方で、公的制度を活用することで自己負担を大きく軽減できる可能性があります。そこで今回は、うつ病の通院費や薬代の目安とともに、自立支援医療制度などの活用方法