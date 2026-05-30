29日、長野県大町市で58歳の女性が山菜採りに向かったまま行方不明となり、30日も捜索が行われましたが発見には至りませんでした。一緒にいたとみられる飼い犬も戻っていないということです。29日午後から行方が分からなくなっているのは、大町市の女性（58）です。警察によりますと、女性は29日、夫と2人で農作業をしていましたが、午後3時ごろに「山菜を採りに行く」と言って畑を離れたということです。1時間近くたっても戻らな