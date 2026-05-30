WRC 世界ラリー選手権】第7戦 ラリー・ジャパン （デイ2／5月30日）【映像】前半分が転落！赤旗中断のクラッシュ（実際の様子）世界ラリー選手権 第7戦ラリー・ジャパンのデイ2で、首位を猛追していた24歳のオリバー・ソルベルグを悲劇が襲った。全長19.3kmのステージ前半、左コーナーでリアを滑らせたマシンの一部がコース外へ転落。前半分が突き出た状態でストップし。その後SS10は赤旗が出され中断となった。今大会、トヨ