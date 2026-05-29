台湾メディアの三立新聞網は24日、「台湾の日常に外国人が仰天」と記し、台湾を訪れたイタリア人男性がカフェで見たある光景についてSNSに投稿したことを紹介した。記事によると、この男性が投稿したのは「隣の席の女性が財布などを置いたまま席を離れた」という出来事。男性はこの光景に仰天し、SNSに「台湾の生活は本当に安全すぎる。隣に座っていた女性がトイレに行ったんだけど、スマホ、バッグ、ルイ・ヴィトンの財布を置いて