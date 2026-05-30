タレントの村重杏奈が5月31日放送の読売テレビの特別番組『もんくもん』（後4：25）に出演する。【番組カット】もんくを打ち明けるゲストなるみ、メッセンジャーの黒田有、ホラン千秋が、世の中にあふれるちょっとした不満「プチもんく」を肴に、SPゲストとトークバトルを繰り広げる同番組。“皐月もんくSP”と題し5月の日曜日に、全4回にわたって放送してきた。4回目となる今回は村重のほか、、徳井義実（チュートリアル）