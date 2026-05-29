バレーボール界に激震が走った──。警視庁は5月28日、バレーボール日本代表の佐藤駿一郎容疑者（26）を麻薬取締法違反（所持）容疑で逮捕。事件を受けて日本バレーボール協会は、同日付で佐藤容疑者の2026年度男子日本代表への登録抹消を発表した。「佐藤容疑者は容疑を認めており、大麻について“名古屋の知り合いからもらった”と供述していると一部メディアで報じられています。“日本代表選手の逮捕”という内容だけでも十分