千葉県成田市の住宅で小学6年生の息子を殺害したとして、66歳の父親が逮捕されました。無職の吉伊敏彦容疑者（66）は27日、成田市並木町の自宅で息子の吉伊大聖さん（11）を殺害した疑いがもたれています。警察によりますと、29日大聖さんの通う小学校の校長から「27日を最後に登校していない」と通報があり、警察官が自宅にかけつけたところ、室内で布団の上に倒れていた2人を発見したということです。大聖さんはその場で死亡が確