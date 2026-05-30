イギリスのスターマー首相は29日、FIFA＝国際サッカー連盟に対し、高騰しているワールドカップのチケットについて、ファンが不当に高い金額を支払わされることのないよう対応を求めたことを明らかにしました。北中米の3か国で行われるワールドカップのチケットをめぐっては、FIFA公式リセールサイトで、決勝戦の一部のチケットが1枚当たり約230万ドル、日本円で3億6000万円ほどで出品されるなどし、ファンから批判の声が上がってい