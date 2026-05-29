マーラータンの次となるトレンドフードとして注目されているのが、「ビリヤニ」。インド料理店やビリヤニ専門店を中心に、今人気が急上昇している食べ物です。実はデニーズで5月20日からビリヤニを目玉にしたフェアがスタート。南インド料理の実力店「エリックサウス」監修による本格的なインド料理が味わえるのがX上で話題となり、「品切れで注文できなかった！」という声が目立っているのです。そもそもビリヤニって何？