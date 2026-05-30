首都ワシントンの文化施設の「トランプ・ケネディ・センター」への名称変更をめぐり、アメリカの連邦地裁が「トランプ」の名称を削除するよう命じました。ワシントンの連邦地裁は29日、文化施設「ケネディ・センター」の「トランプ・ケネディ・センター」への名称変更について、変更には議会の承認が必要だとして、「トランプ」の名称を削除するよう命じました。センターはケネディ元大統領を記念する施設として、1971年に開館しま