記事ポイント2026年7月21日（火）16:00〜20:00、東京・南青山のオルクドール・サロンAOYAMA 12Fで開催建築・プロダクト・研究・アートの多様な領域から12組のクリエイターが参加し、作品12点が集結「重力」という制約を取り外した暮らしのデザインを通じ、地上の日常の前提を問い直す思考実験型の展示 NASAのアルテミス計画をはじめ、月面探査・滞在計画が現実味を帯びる2020年代、「無重力の暮らし」をデザインの視点から問