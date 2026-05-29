アイドルグループ・嵐のライブツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026 『We are ARASHI』」の最終公演となる東京ドーム公演の模様が、5月31日18時より有料ライブ配信される。シャープのサポートページでは、ライブ配信をテレビの大画面で視聴する方法が案内されている。 東京ドーム公演の配信チケットはファンクラブ会員以外も購入可能で、価格は6,000円。なお一般チケットの販売・映像配信