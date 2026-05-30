2024年4月、当時17歳の被害者Aさんが北海道旭川市の景勝地「神居古潭」の吊り橋から転落死した事件。殺人罪などで起訴されている内田梨瑚被告（23）が「殺意はなく、（Aさんを）橋から落下させてもいない」と主張する一方、共謀の小西優花受刑者（21）は、同じく殺人罪などで起訴され、すでに懲役23年の有罪判決が出ている。【写真】カメラに向かって中指を立てる内田被告。不倫疑惑が報じられた警部補と盛り上がる場面なども5