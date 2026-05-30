ダイソーには、家電屋さん顔負けのモバイルグッズが豊富に揃っています。今回は、110円（税込）ながらも、使い勝手を一切損なわない、お値段以上の実力派のケースをご紹介！装着したままの充電はもちろん、ステータスランプの視認性までばっちりで、便利なバンドまで付いた至れり尽くせりな名品ですよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：シリコーンケース（AirPods Pro2＆Pro共通、バンド付、ライト）価格：￥110（税込）