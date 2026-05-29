京都府八幡市の女性市長が自治体トップでは全国初とみられる「産休の取得」を表明しました。災害対応など、重責を担う市長が“一時不在”となることもあり、反響を呼んでいます。皆さんはどう考えますか。【写真で見る】「今じゃないと無理」京都・八幡市長の“産休”現在の多忙スケジュール「トップとしてあえて取る」任期途中で“産休”を選んだワケ淀川沿いの桜並木が名所として知られる京都府八幡市。人口6万7000人あまり（2