いすゞ自動車が「人とくるまのテクノロジー展2026」でBEV(バッテリー式電気自動車)ピックアップトラック「D-MAX EV」の実機展示を行った。このクルマ、日本で見られるのは貴重な機会なので、実物を見て説明員に話を聞いてきた。いすゞの電動ピックアップトラック「D-MAX EV」を実車確認!「D-MAX EV」ってどんなクルマ?「D-MAX」はいすゞが世界各地で販売しているピックアップトラックだ。BEVバージョンはディーゼルエンジン搭載モ