国民的アイドルグループ「嵐」が３１日のラストステージで歴史に幕を下ろす。同日の東京ドーム公演の模様は有料配信で視聴可能だが、最後まで５人の嵐によるテレビ番組は叶わなかった。これには復帰したリーダー大野智の意思が働いたという。ある制作会社関係者は「ＮＨＫをはじめ民放各局が出演オファーを出していましたが、実現には至りませんでした。嵐と最も距離が近いと言われる日テレもギリギリのところで調整がつかな