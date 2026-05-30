東京・羽村市で30代の男が刃物を振り回し、知人の男性を切り付ける事件がありました。男はその場で現行犯逮捕されました。【映像】男性が切りつけられた現場周辺の様子午前9時半すぎ、東京都羽村市神明台で「アパートの前でハサミかカッターを振り回している」と119番通報がありました。警視庁によりますと、外国籍とみられる30代の男が刃物を振り回し、知人の20代の男性の胸を切り付けました。男性は病院に搬送されましたが