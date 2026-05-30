2023年、回転寿司チェーン店で客による迷惑行為が多発し、大きな問題となった。あれから3年が経ち、またしてもSNSで客による悪質な行為が拡散され、物議を醸している。発端となったのは、5月27日に投稿されたTikTokユーザーの投稿だ。「フォロワー1万人ほどのアカウントですが、店内の回転寿司レーンの上を移動するネタに大量の洗剤をかけ、その皿を引き上げる様子が映されていたのです。同アカウントでは、これまでもハンバーガー