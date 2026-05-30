【ネオ・この有名人の意外な学歴】#3佐野勇斗は書道六段で英語も堪能 愛知県立岡崎西高校から明治学院大英文学科へ小泉進次郎（防衛大臣）◇◇◇文春砲によって明らかになった高市早苗陣営による「小泉進次郎（45）無能呼ばわり」攻撃。この報道によって一番迷惑しているのは被害者側の小泉防衛大臣に違いない。こうした報道が出るたびに、小泉の学歴問題がクローズアップされるからだ。最終学歴はホームページの