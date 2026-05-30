３０日の東京７Ｒ・３歳１勝クラス（芝１４００メートル＝１３頭立て＝）で津村明秀騎手＝美浦・フリー＝が、エルハーベン（牡３歳、栗東・藤岡健一厩舎、父モーリス）に騎乗した際、バランスを崩して落馬。立ち上がれず担架で運ばれた。「左足の負傷」と診断され、この日の１１Ｒロジアデレードは戸崎圭太騎手、１２Ｒフジレイメイは松岡正海騎手に乗り替わりとなった。師匠の鈴木伸尋調教師＝美浦＝は「会話はできます。打撲