俳優の速水もこみち（41）が、30日までに自身のインスタグラムを更新。イタリアの高級車『マセラティ』を運転する姿を公開すると、大きな反響が寄せられた。【写真】衝撃的な“足の長さ”が話題…速水もこみち“高級外車”運転姿速水は「MASERATI」というコメントとともに動画や、写真を投稿。「もこちゃんも車も素敵です」「カッコいいですねお似合いです」などのコメントが寄せられた。また運転する際、速水の脚が窮屈そ