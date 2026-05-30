記者会見するロシアのプーチン大統領＝29日、カザフスタン・アスタナ（ロシア大統領府提供・共同）【モスクワ共同】ロシアのプーチン大統領は29日、ウクライナ侵攻は同国による「欧州連合（EU）加盟への試みから始まった」と述べ、ロシア主導のユーラシア経済同盟（EAEU）に加盟しながら、EUに接近するアルメニアを強くけん制した。EAEU首脳会合が行われたカザフスタンで記者会見した。プーチン氏は、EU加盟とEAEU加盟の「両立