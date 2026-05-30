記事ポイントコミュニケーション講師・吉井奈々氏による新刊が2026年6月23日に発売15年間で約7万人を指導した経験をもとに、無理なく実践できる4つの心がけを解説定価1,980円（税込）、216ページの実用書 気を遣いすぎてコミュニケーションに疲れを感じている方に向けた実用書が登場します。PHP研究所が、コミュニケーション講師・吉井奈々氏の著書『なぜか、また会いたくなる感じのいい人の心がけ帳』を2026年6月23日に発売