双子のモデルユニット・AMIAYAの姉・AYAと、モデル・俳優と漬物屋の“二毛作タレント”三宅亮輔が30日、それぞれのSNSを更新し、結婚したことを発表した。【画像】達筆！…三宅亮輔、AMIAYAの姉・AYAとの結婚を報告＜全文＞三宅は「さて、私ごとで恐縮ですが、この度、AYAさん( @ayaxxamiaya )と結婚いたしましたことを謹んでご報告申し上げます」と報告。「約十年越しに運命の名の下に巡り合い、縁を深め、この佳き日を迎える