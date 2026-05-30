「BCNランキング」2026年5月18日〜24日の日次集計データによると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位A5 5G(au)（OPPO）2位Pixel 10a 128GB(NTT docomo)（Google）3位Pixel 10a(au)（Google）4位Galaxy S26 256GB(SoftBank)（SAMSUNG）5位Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）6位moto g05（Motorola Mobility）7位arrows We2 F-52E（FCNT）8位Pixel 10a 128GB(Y!m