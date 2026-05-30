松丸亮吾が代表取締役を務める「RIDDLER」の取締役で謎解きクリエイターの藤本海右（ふじもと・うみすけ）と麻雀プロの藤川まゆが30日、それぞれのSNSを更新し、結婚したことを報告した。【写真】お似合いの2人…謎解きクリエーター・藤本海右、麻雀プロ・藤川まゆとの2ショット藤本は、着物姿の2ショットとともに【ご報告】と題し、「私事で大変恐縮ですが、本日、麻雀プロの藤川まゆさんと結婚いたしました」と報告。「彼女