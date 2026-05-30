高市早苗首相の動きを発信するX（旧ツイッター）の「内閣広報室試行アカウント」高市早苗首相の動きを発信するX（旧ツイッター）の「内閣広報室試行アカウント」が試行的に開設され、話題を呼んでいる。動向の速報や動画でアピールする一方、報道に反論し物議を醸す。5月1日から1カ月間の期間限定だが、フォロワー数は約10万人に上る。試行結果を踏まえ、継続の是非を検討する。首相の取材対応の少なさが指摘される中、国民へ