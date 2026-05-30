◇ア・リーグホワイトソックス ― タイガース（2026年5月29日シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が29日（日本時間30日）、本拠でのタイガース戦に「2番・一塁」で先発。3回に途中交代するアクシデントがあった。0―2で迎えた3回1死一塁の第2打席で、低めのスライダーを引っかけて二ゴロ。懸命に一塁へ駆け込み併殺は免れたものの、すぐに右太腿裏を抑えて顔をしかめ、代走にアクーニャが送られた。4回から