米ワシントン州ロングビューにある日本ダイナウェーブ・パッケージングの工場で破裂したタンク＝26日（消防提供、共同）【ロサンゼルス共同】米西部ワシントン州ロングビューにある日本製紙の子会社の工場で26日に化学物質のタンクが破裂した事故で、消防は29日、行方不明だった3人のうち1人の遺体を発見したと発表した。死者は計9人になった。消防は残る2人を捜索している。生存は絶望視されており、死者は11人になる見通し。