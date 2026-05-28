2010年4月6日、埼玉県飯能市の横断歩道を渡っていた中村友美さんは、右折してきたタンクローリーに頭部を轢かれ、即死した。事件から15年以上が経過した現在、遺族である中村正文さんは、交通事故遺族の会である一般社団法人関東交通犯罪遺族の会（通称「あいの会」）に所属し、犯罪被害者遺族に必要なケアなどについて支援を行っている。一方、正文さんを含む家族は現在も、事件当時の悲しみと地続きの生活を送る。事件後のリ