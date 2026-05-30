2024年4月、当時17歳の被害者Aさんを北海道旭川市の景勝地「神居古潭」の吊り橋から転落死させたとして、殺人罪などで起訴されている内田梨瑚被告（23）。事件から2年が経ち、公判が始まったが、「殺意はなく、（Aさんを）橋から落下させてもいない」と主張している。【写真】「舎弟」というアーカイブのタイトルで、犯行後もSNSを更新していた内田被告。不倫疑惑が報じられた警部補との写真も5月27日に旭川地裁で行われた第3