米国時間の5月29日、Microsoft、NVIDIA、Armの3社が「A new era of PC（PCの新時代）」というメッセージをXに投稿した。各投稿には「25.0528, 121.5990」という座標が添えられており、これは台湾・台北のTaipei Music Center周辺を指す。同会場では6月1日に、NVIDIA CEOのジェンスン・ファン氏がNVIDIA GTC Taipei 2026の基調講演に登壇する予定だ。その場で、「N1」および「N1X」の名称で長らく噂されてきたNVIDIA初のコンシュー