「ミス東大コンテスト2020」でグランプリを獲得した、現役東大院生でタレントの神谷明采（26）が水着ショットを披露。5kg減量したことを報告するも、自身のコメントに対し、さまざまな声が寄せられている。【映像】神谷明采、「ミス東大脱ぎました」水着ショット（動画＆複数カット）「ミス東大脱ぎました」のキャッチフレーズで注目されてきた神谷。これまでInstagramで、たびたび水着姿の雑誌撮影オフショットを披露していて