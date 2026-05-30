日本の人口が、わずか5年で300万人以上減った。韓国メディアはこのニュースに「韓国の未来？」という見出しをつけた。たしかに、日本は韓国より先に少子高齢化と人口減少を経験してきた国だ。【衝撃】韓国の植物なのに学名が「竹島」、消せないだが、その見方は半分正しく、半分は楽観的すぎるかもしれない。なぜなら、出生率と高齢化率で見る限り、韓国の人口危機は日本以上に急な坂を下っているからだ。日韓の差は「出生率」と「