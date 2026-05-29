5月28日、テレビ朝日が公式サイトで同局系のバラエティ番組『あのちゃんねる』の終了を発表した。《この度、社内及び関係者の方々と協議した結果、6月15日（月）の放送をもって番組を終了することとなりました。番組を楽しみにしてくださっている視聴者の方々、これまで番組を支えて頂いた出演者、関係者の皆様に心より感謝申し上げます》今月18日に放送された同番組内「あのサッカー部」企画で巻き起こった大炎上は、番組終了