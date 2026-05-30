MEGUMI（44）が29日放送のTBS系「A−Studio＋」に出演。自身が挑戦し続ける理由を語った。笑福亭鶴瓶は「調べたら面白かったよ。そんな部分も知らなかったからな。“プロデュース”って名前貸しのものだけじゃないからね。ホンマにやってんねやろ？お金も集めて」とMEGUMIのプロデュース業での活躍に驚いた。MEGUMIは映像作品を作ることになった経緯について、「コロナになって、自宅にいなきゃいけないタイミングあったじゃないで