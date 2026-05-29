木村拓哉が、ついに韓国のステージに立つ。俳優で歌手の木村拓哉が、ソロとして初めて海外ライブを開催することがわかった。【写真】「国宝だ」47歳のウォンビン9月から始まるツアー「TAKUYA KIMURA Live Tour 2026 Checkpoint」は、日本国内に加え、韓国、台湾を含む5都市9公演で行われる予定だ。韓国公演は9月26日、仁川（インチョン）インスパイア・アリーナで開催される。ソロとして海外でライブを行うのは今回が初めてで、SMA