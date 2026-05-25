タレントで俳優のMEGUMIさん（44）が5月24日、「日曜日の初耳学」（TBS系）に出演。斬新なデザインの衣装が話題になっています。【写真】「どうなってるの」「落ち着かない」話題になったMEGUMIさんの衣装（実際の写真）MEGUMIさんは「美のカリスマ」として登場し、授業形式で「人生を変えるダイエット＆美容術」を伝授。40代向けのダイエット方法を中心に、痩せやすい体の作り方や食欲のコントロール法、正しい洗顔法などを説