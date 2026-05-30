タレントの鈴木紗理奈(48)が30日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。ファンからのメッセージに感謝した。鈴木は「ここのところ毎日ずーーーっとドラマ撮影してます今日はまだ別作品どちらも早くお知らせしたい」と近況を報告。続けて「というかたくさんの愛のあるメッセージありがとう、みんなに元気もらってた！！！」と感謝をつづった。今月18日、歌手・あの（年齢非公表）の冠番組のテレビ朝日系「あのち