東京ディズニーリゾートは、「東京ディズニーリゾート40周年記念プライオリティパス」を8月31日をもって終了する。プライオリティパスは、指定された時間に短い待ち時間で対象アトラクションを利用できる無料のサービス。パーク入園後に東京ディズニーリゾート・アプリから取得できる。対象アトラクションは、東京ディズニーランドの「ビッグサンダー・マウンテン」、「プーさんのハニーハント」、「ホーンテッド・マンション」、