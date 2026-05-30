横浜市にあるアパートの敷地内で高校2年生の女子生徒に性的暴行を加えたとして、24歳の男が逮捕されました。【写真を見る】横浜市のアパート敷地内で女子高校生（16）に性的暴行か24歳男を逮捕付近では同様の被害相次ぐ男の犯行とみて捜査神奈川県警不同意性交の疑いで逮捕されたのは、荒井裕容疑者（24）で今月18日、横浜市泉区にあるアパートの敷地内で高校2年生の女子生徒（16）に突然、後ろから抱きつき、性的暴行を加