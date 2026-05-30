韓国北西部・京畿道（キョンギド）の楊州市（ヤンジュシ）で発生した満3歳の児童虐待事件に関連して、警察が実母と母方の祖父母による虐待の状況を新たに追加で捉え、検察に送致する。【注目】生後4カ月の子が骨折23カ所・脳出血・腹腔内出血…韓国人母の非道な虐待殺人京畿北部警察庁の女性・青少年犯罪捜査係は5月29日、児童福祉法違反（身体・情緒的虐待および放任）の容疑で、20代の実父A、実母B、被害児童C君の母方の祖父母ら