大阪府在住の60代男性・Mさんは、22年前に妻と死別した。バスの乗客は私だけ。運転手がバックミラー越しにチラチラと私を見て来る…下車する際、運転手が私に告げた言葉その妻の遺骨を携えて乗った飛行機で、CAの女性から思いがけない対応を受けたという。＜Mさんからのおたより＞22年前のお礼を伝えたくて書かせて頂きました。妻を44歳で亡くし、納骨のために親戚の叔母さんと鹿児島までANAで帰った時の出来事です。遺骨を抱えて