日本代表の森保一監督が30日、キリンチャレンジカップ・アイスランド戦の前日会見に出席し、MF遠藤航(リバプール)の先発起用を明言した。遠藤は今年2月11日、プレミアリーグ第26節サンダーランド戦で左足首の靱帯損傷の重傷を負い、同月に人工靱帯による補強手術を実施。5月24日の最終節ブレントフォード戦でベンチに復帰したが、出場機会はなく、3か月半以上にわたって公式戦から離れていた。森保監督は会見で「遠藤の起用