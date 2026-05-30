ボール遊び中に撮られたコーギーの奇跡の1枚が、SNSで話題となっている。【映像】奇跡の瞬間（実際の映像）とある住宅街で撮影された写真。写っているのは空中に浮かぶ謎の物体…未確認生物なのか。その正体はコーギーのちゅらちゃん（11歳）。ボール遊びの最中に撮られた奇跡の1枚。帰宅してから写真を整理していた飼い主（@hitomi_alice）は、写っていた見慣れぬものに「なにこれ！」と驚いたんだ