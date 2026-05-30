きょう（30日）未明、香川県三豊市内の飲食店で、元交際相手の女性を脅迫した疑いで高松市の男が逮捕されました。 【写真を見る】「ぐっちゃぐちゃにしてやる。お前の人生」元交際相手の女性（25）を脅迫した疑いで男（22）を逮捕被害女性が母親に助けを求める【香川】 「ぐっちゃぐちゃにしてやる。お前の人生」などと激しい口調で脅迫脅迫の容疑で逮捕されたのは、高松市春日町の会社員の男（22）です。警察によりますと