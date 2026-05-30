台風6号の影響で、航空各社は、31日以降に沖縄本島や南西諸島と各地を結ぶ便の一部欠航を決めています。全日空は31日、夜の那覇-石垣便1便を欠航し、6月1日は沖縄方面と各地を結ぶ104便全便を終日欠航します。また6月2日も、午前中に那覇と羽田や福岡などを結ぶ4便の欠航を決めています。合わせておよそ1万3500人に影響が出るとしています。日本航空も、31日から6月2日にかけて、沖縄本島や南西諸島を中心に運航に影響が出る可能性