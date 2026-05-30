お笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏（５０）は人生の節目を迎え、新たな挑戦をした。２７日に初の単著となる「津田日記」（新潮社刊）を発売。こだわり抜いた一冊について「我が子だと思ってます」と語るほどの自信作に仕上がった。バラエティー番組に加え、ドラマ、ＣＭなど多岐にわたり「ゴイゴイスー」な活躍を続けているその源や忘れられない言葉、さらに代名詞のギャグの秘話についても迫った。（古本楓）「自然体」。